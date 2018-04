VW Taigun is gelekt

Door: BV

Dat Volkswagen een kleine SUV klaarstoomt voor serieproductie is natuurlijk geen geheim. Het merk heeft de Taigun reeds als concept car getoond. Welke wijzigingen dat model nog ondergaat voor hij bij de dealer arriveert, is nog onbekend. Maar deze uit China afkomstige patentbeelden geven reeds een goed idee van het definitieve product. Dat is vanzelfsprekend wat braver dan het studiemodel, maar behoudt de gespierde proporties van het model. De officiële voorstelling van de kleine broer voor de Tiguan verwachten we nog dit jaar.