4x4 voor Skoda Octavia Combi

Door: BV

De Combi-variant (zeg maar break) van de nieuwe Octavia hebben we al achter de kiezen. En nu maakt Skoda tijd voor de introductie van de vierwielaangedreven variant. En die is niet te onderschatten gezien van de vorige generatie 1 op 5 Combi werd besteld met integraalaandrijving. Vooral in bergachtige of koude landen zijn ze populair. Tot meer dan 60% van de klanten daar kiest voor het exemplaar met 4x4 op de kofferklep.

De nieuwe generatie onderscheidt zich vooral door z'n recentere Haldex-koppeling. In normale omstandigheden wordt de Octavia aan de voorwielen door het verkeer gesleurd, maar bij gripverlies worden de achterwielen naadloos bijgeschakeld. De nieuwste editie kan nu ook elektronisch het koppel tussen linker- en rechterwiel verdelen. Daarvoor worden de remmen ingeschakeld.

De Octavia Combi 4x4 wordt leverbaar met drie motoren. De enige benzine is een 1.8 TSI met 180pk. Dieselen kan ofwel met een 1.6 TDI met 105pk of een 2.0 TDI met 147pk. Met een start/stop-systeem en remenergierecuperatie standaard is het verbruik 14% gedaald ten opzichte van de vorige generatie. De 1.6 diesel is de zuinigste met officieel cijfermateriaal dat 4,5l/100km en een CO2-afgifte van 119gr/km belooft. De marktintroductie geschiedt aan het begin van de zomer, nauwelijks een maand na de voorwielaangedreven varianten. Voor beeld verwijzen we je door naar onze uitgebreide fotospecial.