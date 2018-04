Eindelijk beeld van Skoda Rapid Sport

Door: BV

Terwijl je in ons land stilaan de eerste Skoda Rapid in het wild kan zien en je het model natuurlijk ook in onze testrubriek terugvindt, wil de constructeur het model uiteraard nog eens extra in de kijker rijden. En ook dat gebeurt (na de Seat Leon Cup Racer en de Audi TT Ultra Quattro Concept) op de GTI-meeting in het Oostenrijkse Worthersee.

Gek genoeg moesten we op officiële beelden wachten tot na afloop van het evenement. Extra nieuws onthullen die evenwel niet. Zo is de koets uitgevoerd in zowel een grijze als een rode metaalkleur die ook terugkomt op de grote 19-duimers die in de verbrede wielkasten huizen. Een hertekende bumper voor- en achteraan en een motorkap met koelsleuven zijn andere opvallende koetswerkwijzigingen.

Aan de binnenzijde beloven de Tsjechen Recaro kuipzetels en een sportstuur, terwijl de overbrugging tussen de binnenkant en de buitenzijde voor rekening van verlichte deurdrempels is. Over de aandrijving geeft Skoda niets prijs. Beeld is er nu wel in de fotospecial.