VW toont über-GTI in Worthersee

Door: BV

Alle volumemerken van de VW-Group stellen nieuwe creaties tentoon op het GTI-treffen in het Oostenrijkse Wörthersee. Na opwarmers van Seat, Skoda en Audi maken we kennis met een tweetal speciale VW's.

De eerste is de Design Vision GTI, een extreme GTI, terwijl voor de Power Pickup een VW Amarok werd verbouwd.

Het eerst genoemde studiemodel is natuurlijk het belangrijkste. De Design Vision GTI is gebaseerd op de zevende generatie Golf GTI en heeft circuitgebruik als doel. Het extreme uiterlijk heeft tot doel dat nog eens extra in de verf te zetten.

Net zoals de Golf VII GTI wordt ook dit model geplaatst op het MQB-platform. Hij is echter 15mm korter, 57mm lager en 71mm breder dan de reguliere Golf GTI. Ook het interieur is geïnspireerd op het circuit. Er zijn zo weinig mogelijk schakelaars aanwezig en ook de achterbank is verdwenen. Koolstofvezel elementen in het interieur, samen met alcantara en nappaleder, moeten zorgen voor een unieke sfeer, zonder de aandacht af te leiden van het asfalt.

Om ervoor te zorgen dat de rondetijden zo laag mogelijk zijn heeft Volkswagen een immens krachtige 3.0 V6 TSI benzinemotor met 503pk in het studiemodel gelepeld. Niet geheel onlogisch dus dat Volkswagen de Design Vision GTI met vierwielaandrijving heeft uitgerust. De topsnelheid van de über-GTI bedraagt zo maar eventjes 300km/u. Eén derde van die snelheid moet overigens al na 3,9 seconden bereikt zijn en om het brute geweld tot stilstand te brengen zijn keramische remschijven met een diameter van 380mm vóór en 356mm achter gemonteerd in specifieke 20-duims-velgen.