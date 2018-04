Mitsubishi Attrage: voor de wereld, maar niet voor ons

Door: BV

Mitsubishi heeft nogal wat eieren in de mand van de wereldauto's liggen. Zo hebben we voortaan ook in België de Mirage in de catalogus. Weliswaar herdoopt tot Space Star wegens een conflict met de naamrechten voor Europa (Ford is bij ons eigenaar van die naam, en wou geen afstand doen), is dat een in Thailand gebouwd compact model dat zowat overal ter wereld wordt gesleten. Dat vijfdeursmodel krijgt nu een broertje met een echte kofferbak. Die werd een goede maand geleden voorgesteld als G4, een studiemodel, en draagt nu de naam Attrage op de eerste officiële foto.

Het onderstel vertoont grote overeenkomsten met de Mirage, en hetzelfde geldt voor de 1,2l sterke krachtcentrale die wordt aangereikt. De transmissie geschiedt naar keuze door een manueel te bedienen vijfbak of een CVT-automaat. Er wordt gemikt op een verbruik van hooguit 5l/100km. Terwijl het model wellicht wel in Rusland en enkele Balkanlanden zal worden aangeboden, lijkt het weinig waarschijnlijk dat invoerder Beherman het model in ons land aan de catalogus toevoegt.