Range Rover prijst nieuwe Sport

Door: BV

Land Rover heeft de prijslijst van de nieuwe Range Rover Sport wereldkundig gemaakt. De tweede generatie van het succesvolle model meet zich een positionering aan die wat hoger is dan voorheen en adopteert meteen enkele van de stijlelementen van de Range Rover Evoque. Op de instapprijs weegt die nieuwe generatie door met € 1.200, want de zescilinder diesel die voorheen te kopen was vanaf € 59.000, moet nu minimaal € 61.200 opbrengen.

De drieliter SDV6 puurt uit hetzelfde blok als de instapdiesel niet 211 maar 292pk, onde rmeer dankzij meer geavanceerde turbotechnologie. Je betaalt er exact € 10.000 extra voor, al krijg je ook wat meer uitrusting.

Vanaf januari 2014 wordt het dieselgamma nog maar eens uitgebreid. Dan komt een 4,4l V8 het aanbod oliestokers verrijken. Vanaf € 84.200, maar Land Rover legt je ook dan weer wat meer in de watten - en dan hebben we het niet alleen over de 339pk die je onder je rechtervoet vindt.

De enige benzine uit het aanbod is de alles behalve kinderachtige geblazen 5-liter V8. Die levert zo maar eventjes 510pk en is er vanaf € 90.300.

Voor beeld van het nieuwe model verwijzen we je naar onze uitgebreide fotospecial.