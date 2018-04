Skoda Octavia RS komt weer bovendrijven (ook als Combi)

Door: AUTO55

Nog voor de geplande onthulling op het Goodwood Festival of Speed (volgende maand) kon Skoda het niet laten de Octavia RS vroegtijdig de wereld in te sturen. Of alweer liever, want het is niet de eerste maal dat er beelden van opduiken. De nieuwbakken RS zal zowel als berline en als break aan de man worden gebracht en spreekt daarbij zowel benzinehoofden als dieselrijders aan. Skoda laat je immers de keuze tussen een 220pk sterke 2.0 TSI geleend van de Golf VII GTI, en een 184pk opwekkende 2.0 TDI overgeheveld uit de GTD. Beide met start/stop en remenergierecuperatie om het verbruik te drukken.

De Tsjechen worden geleverd met een met 1,2cm verlaagde sportophanging (1,3cm in geval van de Combi) en een elektronische sper op de voorwielen (XDS) die met de elektronische stabliliteitscontrole (ESC) overlegt. Velgenmaten lopen op van 17 tot 19 duim in diameter en er zijn vier soorten om uit te kiezen.

Gekoppeld aan een manuele zesversnellingsbak komt de benzinedrinkende versie met 6,8 tellen toe om 100km/u aan te tikken, terwijl de turbodiesel 8,1 seconden nodig heeft om dezelfde oefening te volbrengen. Toppen doen de heren aan respectievelijk 248 en 232km/u. Een DSG-transmissie staat uiteraard op de optielijst, maar de prestaties die daaraan verbonden zijn houdt Skoda voorlopig nog even stil. De Octavia RS wordt nog dit najaar bij de verdelers verwacht. Meer beeld is er in de fotospecial.