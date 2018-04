Tentoonstelling 50 Jaar Porsche 911

Door: BV

De iconische Porsche 911 bestaat vijftig jaar. En zo'n verjaardag kan je als constructeur niet ongemerkt laten voorbijgaan. Dat betekent dat je de geschiedenis nog even moet herhalen. En dat hebben we in onze retrorubriek al uitgebreid gedaan. Een speciale jubileumuitgave is ook een must, en die ‘911 50' kregen we eerder deze week te zien. Wat nog dan? Een tentoonstellling? Juist.

Gisteren verzamelde de voltallige Porsche Directie voor de opening van '50 Jaar 911' in het eigen Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen (555 kilometer vanuit Brussel). Vanaf heden tot en met 29 september staan er meer dan 40 modellen uit de 911-geschiedenis te kijk.

Het 911-verhaal werd in 1963 afgetrapt met de introductie van de 901 op het Autosalon van Frankfurt. Een replica van de stand waar het destijds allemaal op gebeurde, is in het museum te zien. Enkele andere hoogtepunten zijn een 911 R uit 1967, een 934 die in 1976 aan de start van Le Mans stond, en natuurlijk ook een originele 911 uit 1964. Het zijn slechts enkele hoogtepunten.

Tijdens de looptijd van de tentoonstelling is Porsche vrijgevig. Wie een 911 bezit mag (na controle, uiteraard) gratis binnen (+ 1 passagier) en gratis toegang is er ook voor wie 1963 als geboortejaar op z'n paspoort heeft staan. Enkele foto's van de opening hebben we alvast voor je gebundeld.