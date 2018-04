Astra GTC heeft nu 1.6 met 170pk

Door: BV

De nieuwe 1.6l benzine turbomotor van Opel was al beschikbaar in de Astra vijfdeurs en Break (Sports Tourer) en nu wordt de 170pk en 260Nm (280Nm met tijdelijke overboost) centrale ook in de driedeurs ingelepeld. De motor wordt gecombineerd met een standaard handbediende zesbak of een optionele automaat die met even veel verzetten is gezegend. Zelf hebben we de vierpitter al in de Cascada uitgeprobeerd.

De Astra GTC is met de nieuwe centarle tot een tijd van 8,6 seconden in de honderdsprint in staat en kan zichzelf tot een snelheid van 219km/u voorwaarts bewegen. Het verbruik is vastgesteld op 6,1l/100km, wat overeen komt met een CO2-afgifgte van 143gr/km.