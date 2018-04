Nissan Terrano herleeft als vermomde Duster

Door: AUTO55

In onze contreien werd de Terrano in de jaren '90 aan de Ford Maverick gelinkt, en steevast als het minder stoere broertje van de Patrol beschouwd. De ondergewaardeerde terreinwagen hield het hoofd boven water tot 2006, waarna de productie werd gesloopt. Nissan had namelijk ook een leuker ogende en eveneens terreinvaardige X-Trail in de aanbieding.

Vervolgens doken er geruchten op dat het model opnieuw zou opdraven als een vermomde Dacia Duster, wat neerkomt op een ruime doelgroep en relatief weinig kosten. Dat zien we nu bevestigd door Nissan. De Terrano zal in de Indische Renault-Nissan fabriek in Oradagam, Chennai worden gebouwd en Nissan zal de crosser uiteraard iets hoger in de prijstabellen tillen. Kwestie van een onderscheid te maken. Verwacht wordt dat het productiemodel nog dit jaar de neus buitensteekt.