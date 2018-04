Audi wint alweer Le Mans

Door: TB

Voor het tweede jaar op rij schrijft de Audi R18 e-tron quattro zijn naam bij op de overwinningsplaat van de Le Mans uithoudingswedstrijd. Wagen #2 van het Audi Sport Team Joest met aan het stuur Loïc Duval (F), Tom Kristensen (DK) en Allan McNish (GB) wisten de vierentwintig uur vol te maken en zo een twaalfde overwinning voor het merk met de vier ringen binnen te halen. Voor Duval was dat de eerste keer, maar de Deen Kristensen mocht ondertussen negen maal op het hoogste schavotje van het podium de menigte toewuiven. Dat wil eigenlijk zeggen dat hij zowat om de keer dat hij deelnam, won. Al zal Kristensen, net zoals alle andere deelnemers en liefhebbers van de 81e editie van de wereldberoemde etmaalrace trouwens, weinig zin hebben tot uitbundig vieren. Want landgenoot Allan Simonsen crashte fataal in de aanvangsfase van de wedstrijd met zijn Aston Martin Vantage GTE, en is daarmee de eerste dode die tijdens deze wedstrijd te betreuren valt sedert vijftien jaar.

De hybride Audi, gevoed door diesel en uitgerust met een door elektromotoren aangedreven voortrein, toonde evenwel niet dezelfde overmacht als vorig jaar. Toyota bleef de hele wedstrijd door erg dicht in de buurt van de Duitsers, en met Buemi aan het stuur bedroeg de achterstand aan de finishvlag precies één ronde. Podium nummer drie en vijf zijn voor de tweede en derde Audi e-tron, met daar tussenin alweer een Toyota TS030 hybrid die nog maar enkele ronden eerder opnieuw het circuit op was gereden nadat hij dertig minuten in de pits had vertoefd. En dat was nodig omdat de Fransman Lapierre bij - alweer - een plotse regenbui de Toyota hard in de bandenmuur had geparkeerd, met een volledig verwoeste neus tot gevolg. In de LMP2 klasse waren de Nissans van het OKA team oppermachtig en zelfs goed voor een zevende plaats in het algemene klassement; het was overigens de Belg Baguette die de winnende LMP2 over de finishlijn stuurde. De Porsches 911 schreven tenslotte beide GTE klassen bij op hun palmares, terwijl de vorig jaar nog dominante Ferrari's enkel een rol in de marge kregen. De Aston Martins boden wel weerwerk aan de Porsches, maar de Vipers kwamen dan weer helemaal niet in het verhaal voor. We zijn alvast benieuwd wat Porsche volgend jaar zal kunnen forceren in de LMP1 klasse, en wie weet bij welk ander merk het in de tussentijd nog zal beginnen kriebelen ...