Buick wil Opel Adam en Cascada

Door: BV

Het is niet voor het eerst dat de Amerikaanse consument Europese Opel-modellen in de showroom vindt. In nog recente geschiedenis werden de Insignia en Astra er aangeboden. Maar de Opel Cascada en de kleine Adam zijn momenteel alleen voor Europa. En als het van General Motors CEO Dean Akkerson afhangt, zou dat wel eens kunnen veranderen. En het is niet de eerste keer dat GM 'die opmerking laat vallen'.

De Cascada zou het onder het Buick-label kunnen opnemen tegen onder meer de Chrysler 200 Convertible (die we in onze contreien tegenwoordig kunnen kopen als Lancia Flavia) en VW Eos, terwijl de Adam de Fiat 500 (die er gewoon als ‘500' wordt verkocht) wind uit de zeilen zou kunnen halen.

Het plan moet natuurlijk ook nog enkele moeilijkheden overwinnen. Zo zijn beide modellen momenteel niet aangepast aan de Amerikaanse regelgeving. En er blijft eveneens het probleem van de hoge productiekost en de ongunste koers van de Euro. Beiden zouden ervoor kunnen zorgen dat de opgedoopte Opels te duur uitvallen voor de Europese consument.