Bentley Continental GT3 in Goodwood

Door: AUTO55

Op het Engelse Goodwood Festival of Speed, dat op dit ogenblik doorgaat, presenteert Bentley de Continental GT3. Die viel vorig jaar al in onze nieuwsrubriek te bewonderen, zij het in een licht gewijzigd kleedje. De racewagen in kwestie zal na het evenement een FIA-keuring ondergaan met het oog op een deelname aan onder meer de Blancpain Series van 2014. De bolide weegt zowat een ton minder dan het met hout en leder doorspekte productiemodel en zou volgens de Britten ongeveer 1,3t op de weegschaal zetten. Gecombineerd met een dubbel geblazen, 600pk sterke 4.0 V8 in de neus moet dat vuurwerk opleveren. Over prestaties wordt er evenwel met geen woord gerept.

De achtpitter is niet langer aan een automaat met 8 verzetten gekoppeld, maar aan een sequentiële zesbak van Xtrac. De aandrijving gebeurt op de achterwielen, via een cardanas uit koolstofvezel, en de ophanging is nieuw. Luchtvering heeft namelijk plaats geruimd voor instelbare dempers om het contact met de baan te optimaliseren. Ook de grote achterspoiler en de koetswerkkit van M-Sport doen een duit in het zakje. Meer beeld van de Continental GT3 is er, zoals steeds, in de fotospecial.