2 unieke Zagato's voor Aston Martins eeuwfeest

Door: BV

Stijlhuis Zagato heeft een zwak voor Aston Martin. Doorheen de geschiedenis - en eigenlijk moeten we dan niet ver teruggaan - heeft het Italiaanse stijlhuis al menig exclusieve Aston Martin ontworpen. En voor de 100ste verjaardag van het Britse automerk mag er natuurlijk al eens een tandje bijgestoken worden. Daarom bouwde Zagato twee unieke voertuigen: de DBS Coupé Zagato Centennial, uiteraard op de Aston Martin DBS gebaseerd, en de DB9 Spyder Zagato Centennial, die z'n onderstel en mechaniek bij de DB9 Volante is gaan lenen.

Beide exemplaren zijn reeds verkocht, al wordt de prijs ervan natuurlijk niet vrijgegeven. De eerste gaat naar een anonieme Japanse ondernemer terwijl de Spyder in handen komt van een Amerikaanse verzamelaar.

De koets wijkt ver af van Aston Martin's courante design, al is het natuurlijk niet toevallig dat de grille herkenbaar blijft. Alleen de deurhendels zijn van de fabrieksversies overgenomen. Voorts wil Zagato vooral kwijt dat de koets erg mediterraan hoort over te komen. Wie er een nostalgisch gevoel bij krijgt, heeft het helemaal begrepen. Onder meer de vormgeving van het passagierscompartiment en het dak (bij de Coupé) met dubbele bult, zijn voor Zagato een flashback naar de jaren vijftig. Beeld van de DBS Coupé Zagato Centennial is er in de fotospecial, die er uiteraard ook is voor de DB9 Spyder Zagato Centennial.