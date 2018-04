VW Beetle Cabrio als shark cage

Door: BV

Product placement is van alle tijden, maar in het verleden kon je er van uitgaan dat er op z'n minst een link was tussen de auto en het evenement. De jongste jaren is die link vaak wat losser geworden. Volkswagen sponsort in die categorie de week lang durende special van Discovery Channel over haaien en wil er niettemin wat visibiliteit uit halen. En kijk, met een veiligheidskooi die is vormgegeven als een Beetle Cabrio, lijkt dat nog te lukken ook.

De kooi heeft wielen, enkele dashboardcomponenten en lichten van het seriemodel, maar ook drie elektrische motoren waardoor het geheel zich over de zeebodem kan voortbewegen. Hoe veel bescherming tegen haaien het model effectief biedt, is eerder onduidelijk - het geheel lijkt nogal ‘open'. Je eigen oordeel kan je vellen in de fotospecial.