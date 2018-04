Mercedes C-klasse: de laatste lichting

Door: AUTO55

Het einde van de huidige C-klasse is in zicht. Zijn opvolger wordt immers klaargestoomd en zal begin volgend jaar zijn opwachting maken. Om de verkoop van het moment toch nog een laatste keer aan te zwengelen, lanceert Mercedes vierwielaandrijving voor de C220 CDI en een speciale Edition C, die in alle carrosserievarianten beschikbaar wordt gesteld.

Zowel als berline, break en coupé vertoont de Edition C koetswerkgenen van AMG, verduisterde koplamphulzen, dorpelverbreders en een meer uitgesproken radiatorrooster met blinkend zwarte lamellen en een portie chroom (ook voor de uitlaatpijpen). Wie de vierdeurs of break verkiest kan het geheel met Mercedes' Avantgarde-uitrusting combineren. Vijfspaaks 17-duimers in hoogglanzend zwart zijn standaard (breder op Avantgarde, met 245-banden), 18-duims lichtmetaal met 255/35 R18-rubber kan je achteraf aanvinken.

Aan de binnenzijde wordt leder afgewisseld met Dinamica-micovezel voor de zetels, de versnellingspook en de deurpanelen. De hemelbekleding is zwart, de afwerking met donker aluminium standaard. AMG-sportstoelen worden met two-tone contrasterende stiksels uitgevoerd (blauw/alpaca grijs) en het multifunctionele sportstuur is ingepakt in nappaleder. Verder groeide het centrale kleurenscherm in afmetingen en rusten de zolen op velours vloermatten. De Edition C-modellen worden ook naar België uitgevoerd.