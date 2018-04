Mercedes Viano warmt zich op

Door: AUTO55

Over de echtheid van de schetsen is nog discussie mogelijk, maar dat er een nieuwe Viano in de pijplijn zit is zeker. Die wordt in de loop van 2014 bij de verdeler verwacht en zou niet langer met een zespitter worden aangeboden. Een reeks nieuwe viercilinders staat wel op de planning.

Afgaande op de interieurtekening is het centrale display hoger ingeplant dan nu het geval, wat we alvast toejuichen vanwege het ergonomische aspect. De bedieningsknop van het MyComand-systeem lijkt echter voorlopig in de armsteun een thuis te hebben gevonden. Maar het blijft natuurlijk slechts een schets, dus later zal blijken of de afbeeldingen stroken met de werkelijkheid.