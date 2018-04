Bijna een GTI: Opel Cascada met 200pk (+ prijs)

Door: BV

Opel heeft een nieuwe generatie turbo-benzinemotoren klaar. Daarbij hoort een 1.6 die uit z'n vier cilinderkamers een vermogen van 200pk en een trekkracht van 300Nm puurt. Een blok dat z'n debuut maakt in de Opel Cascada en de auto zo minstens € 31.110 duur maakt. De motor is afgeleid van de 1.6 SIDI met 170pk die reeds vanaf de lancering beschikbaar was in het model - we hebben er toen ook van geproefd - en werkt onder een lagere compressieverhouding (9,5 op 1 in plaats van 10,5 op 1). Ook zit er een aangepaste zuiger in de cilinderkamer.

Sprintcijfers heeft de constructeur nog niet voor ons in petto. Alleen de topsnelheid van 235km/u krijgen we mee. De verbruikscijfers zijn er al wel: 6,7l/100km ofwel 158gr/CO2/km. Uitgerust met deze centrale verdient de Cascada het label ‘turbo' op de kofferklep. En de mogelijkheid tot enkele nieuwe dak- en koetswerkleuren. Het Intellilink-systeem dat eerder in de 'nieuwe' Insignia is opgedoken staat ook op de lijst. Hier zijn de foto's.