Mercedes E kan ook gassen

Door: BV

Gas is in België, na pakweg elektriciteit en perslucht, de minst populaire aandrijfvorm. En nochtans is gas meer milieuvriendelijk dan de conventionele brandstoffen, erg goedkoop en kan je er in ons land ‘behoorlijk' eenvoudig mee tanken. Een auto vinden is ook geen onmogelijke klus, want er zijn nogal wat autoconstructeurs die van huis uit specifieke versies aanbieden. Onder meer bij Fiat, Opel, Volvo en Mercedes raak je bediend.

Mercedes zet nu ook de vernieuwde E-Klasse in het gamma. De E 200 NGD verbruikt 4,3kg gas per 100km en dat betekent dat de CO2-uitstoot slechts 116gr/km bedraagt. De gewone benzinetank blijft gewoon zitten en tussen brandstofsoorten kan naadloos geschakeld worden. Rij je op benzine dan verbruik je 6,3l/100km en stijgt de CO2-emissie van de 156pk en 270Nm sterke viercilinder naar 147gr/km. Tel de autonomie van beide brandstofsystemen bij elkaar op je eindigt met een indrukwekkend theoretisch rijbereik van 1.300km. Nadelen? Het prijsverschil met een gelijkwaardige benzineveriant. Dat zit in de buurt van € 5.000. Daar kan je heel wat voor tanken.