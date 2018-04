Peugeot 308 R geeft geheimen prijs

Door: AUTO55

Net als de 208 Hybrid FE staat hij op de planning van het salon van Frankfurt en wordt hij als concept car aan het grote publiek voorgesteld. Zij vermogen haalt de 308 R uit een 1.6 THP benzinemotor die ook de RCZ R de nodige dosis pit bezorgt. De centrale is 270pk (6.000tr/min) en 330Nm sterk (1.900-5.500tr/min) en werkt in op de voorwielen via een handgeschakelde zesversnellingsbak. Om zijn potentieel optimaal te benutten is de voortrein uitgerust met een Torsen-differentieel met beperkte slip. Peugeot claimt een gemiddelde dorst van 6,3l/100km en 145g/km op de CO2-emissieschaal, zonder dieper in te gaan op de acceleratiecijfers.

De 308 R Concept valt op door zijn tweekleurige, met 26mm verlaagde koetswerk en een carrosseriekit die in tuningmiddens niet zou misstaan. We noteren grote luchthappers in de neus, dikkere bumpers en zijschorten, maar ook een dakspoiler, dubbele einddempers en grote 19-duimers met bandenmaat 235/35 R19 om de kasten te vullen. Ook is zijn spoor aan weerskanten met 30mm toegenomen.

De portieren, voorvleugels, flanken, drempels, motorkap en bumpers zijn uitgevoerd in koolstofvezel en gemonteerd op een metalen structuur. Enkel het dak en de achterklep werden overgenomen van het seriemodel. Zijn remschijven zijn van Alcon en meten 380mm in diameter vooraan en 330mm achteraan. De dikte ervan bedraagt respectievelijk 32 en 22mm. Ze zijn zwevend gemonteerd op een bol in aluminium en worden omklemd door vaste remzadels met vier zuigers. Meer beeld van de 308 R Concept is er in de fotospecial.