Porsche stoomt door naar Le Mans 2014

Door: BV

Porsche is nog steeds recordhouder in Le Mans. Het merk wist er liefst 16 keer het hoogste ereschavot te beklimmen en had een erg comfortabele voorsprong op de concurrentie. Inmiddels heeft een ander merk van dezelfde Duitse groep z'n zinnen op hetzelfde record gezet. Audi wist immers ook al 13 trofeëen te verzamelen.

Voor Porsche is dat voldoende reden om zich weer voor de etmaalrace in te schrijven. En omdat je onmiddellijk succes niet mag verwachten is het nu wel het moment. De heren uit Stuttgart doen weer mee in 2014, met onder meer F1-piloot Mark Webber achter het stuur.

Van de racebolide die Porsche klaarstoomt kregen we eerder al wat plaatwerk te zien, maar nu heeft het bedrijf een meer uitgebreide fotoset klaar. In trendy camouflagekledij, al is dat gezien het feit dat het om een sportwagen in de LMP1 prototypeklasse gaat eigenlijk eerder belachelijk.

De inspanning die gepaard gaat met een gooi naar het goud in Le Mans 24-uursbeproeving mag niet onderschat worden. Het raceteam heeft zo maar eventjes 200 man op de loonlijst staan. Het zal het komende jaar regelmatig neerstrijken op verschillende omlopen om zo veel mogelijk testkilometers te vergaren. De racer kan je bewonderen in onze gallery.