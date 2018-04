Ford Ecosport eerst via Facebook

Door: BV

Eind dit jaar lanceert Ford de kleine wannabe-SUV Ecosport op de Europese markt. En het model komt er eerst als een Limited Edition. Een beperkte reeks van 500 stuks die door klanten kan gereserveerd worden via Facebook (die weer doorverwijst naar een normale pagina, maar goed we gunnen de marketingboys bij Ford deze kleine overwinning). Zonder de auto te zien of de - in de ogen van deze redactie - voor elke aankoop onontbeerlijke testrit. Een linkje naar de reservatiepagina hebben we ook gepost. Op onze eigen facebookpagina uiteraard. Ons land krijgt 10 stuks toegewezen.

Het actiemodel wordt naar keuze uitgerust met een kleine 1.0l driecilinder turbo benzinemotor die 125pk opwekt of een 1.5l viercilinder dieselcentrale die aftikt op 90pk. De eerste moet € 19.950 kosten, terwijl de tweede een duizendje hoger aftikt.

De Limited Edition zal verkrijgbaar zijn in rood, zwart of wit en wordt steeds uitgerust met een uitgebreid infotainmentsysteem, 17-duims lichtmetalen velgen, een lederen bekleding en 12 maand gratis audiobook van Audioteka.