Smart Fourjoy is elektrische pretmachine

Door: BV

De Smart Fourjoy is voor pret gebouwd. Vandaar dat de deuren achterwege zijn gelaten en de conventionele achterbank is vervangen door een zetel waarin je je lekker knus kan nestelen. Voor de krachtcentrale want de smart behoudt z'n layout met zowel motor als aandrijving achterin.

De stijl borduurt verder op wat we in het verleden al van het bedrijf te zien kregen. Een nieuw product is al een poos geleden, maar studiemodellen tovert de Mercedes-dochter regelmatig uit de hoed. Denk maar aan de Forstars, For-us, Forvision, Forspeed... De eerste, en jongste uit de opsomming, doneerde alvast z'n smoelwerk met geïntegreerde grille, nu geflankeerd door nieuwe met LEDs uitgeruste koplampen. Achteraan oogt de smart een pak stoerder dan nu het geval is. Dat is van belang, want een nieuwe (samen met Renault ontwikkelde) nieuwe generatie van de Fortwo komt eraan. Daarin zullen we een hoop kenmerken van dit studiemodel terugvinden. En een nieuwe vierzitter die kort erna - eind 2014, laat ons zeggen - het gamma komt vervoegen zal nog meer met deze creatie gemeen hebben. De afmetingen zijn alvast een duidelijke indicatie. Deze Fourjoy is 3,49m lang, 1,97m breed en 1,49m hoog.

Het studiemodel wordt aangedreven door een 74pk sterke elektromotor die bij de achterwielen is gepositiioneerd. Die technologie is gebaseerd op die van de Smart Fortwo Electrid Drive. Gekoppeld aan een normaal thuis-stopcontact zuigen de 17,6kWh batterijen zich vol op 7 uur tijd, maar het kan uiteraard korter aan een speciale laadpaal. Hoe ver de Fourjoy op die opgekittelde atomen geraakt, zegt het bedrijf er dan weer niet bij.

Bekijk de Fourjoy gerust even uitgebreid in de fotospecial.