Het echte spul: smart for-us

Door: BV

Na de tekeningen, nu ook de echte foto's van de Smart for-us. De kleine pick-up wil eigenhandig de bigger is better mentaliteit van de Amerikanen doorbreken. Hij is klein, wendbaar en elektrisch aangedreven en heeft dus weinig gemeen met de pick-ups uit de Amerikaanse geschiedenis.

Het studiemodel is 3,55 meter lang, 1.51 meter breed en 1,70 meter hoog. De wielbasis groeide met 613 mm naar 2,48 meter waardoor er ruimte is gecreëerd voor twee personen én een laadbak. Die laadbak biedt plaats aan twee Smart e-bikes die tijdens het rijden bovendien opgeladen kunnen worden. Volgens Smart kan je er, afhankelijk de hoeveelheid ondersteuning die de elektromotor moet leveren, 100km mee fietsen. Gekscherend noemen ze de e-bike daarmee een range-extender voor de for-us die met zijn 55 kW sterke elektromotor een gelijkwaardige actieradius moet kunnen halen. Opladen aan het gewone stopcontact neemt vervolgens acht uur in beslag.

Om op het mountainbiketerrein te kunnen komen heeft Smart de for-us met 50 mm verhoogd ten opzichte van een fortwo. Daarbij laat men weten dat er in een later ontwikkelingsstadium nog twee elektromotor toegevoegd kunnen worden om vierwielaandrijving te realiseren. Een later ontwikkelingsstadium zegt Smart? Betekent dat dat we hier te maken hebben met een realistische concept car? Qua design sowieso wel. De auto deelt overduidelijk kenmerken met de forspeed en forvision die beiden aangeven hoe de Smart van de toekomst eruit komt te zien. Een productiemodel is dus niet compleet uitgesloten.