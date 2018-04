Meer details Kia Niro

Door: BV

Ook Kia kijkt al lonkend naar het B-SUV segment. Want als het ergens feest is voor de autosector, dan is het daar wel. Hippe jongens als de Nissan Juke en de Mini Countryman hebben de feestelijkheden geopend en inmiddels zijn er ook al vertegenwoordigers van onder meer Mitsubishi, Peugeot, ja zelfs Mercedes aangekomen. Dat de Niro die in Frankfurt debuteert om al even de sfeer te peilen, wisten we al. Dat hij met z'n stoere uiterlijk niet onopgemerkt wil blijven, ook. Maar nu hebben de Koreanen ook wat niet onbelangrijke details en cijfers vrijgegeven.

Afmetingen bijvoorbeeld: 4,20m lang, 1,85m breed en 1,58m hoog. En hij rust op een nieuw platform dat we vanaf de volgende generatiewissel onder elke Kia voor het B-segment zullen vinden. De aandrijving is hybride. Een 1.6 turbo met 160pk krijgt gezelschap van een 45pk sterke elektromotor. De eerste doet z'n ding via de voorwielen, de tweede wil alleen wat met de achterste exemplaren te maken hebben. Een zeventraps-DSG-tekent ook present.

Vleugeldeuren, 20-duims velgen, in z'n geheel verstelvbare zetels en zelfs de 2+2-lay-out gaan natuurlijk op de schop als het tot serieproductie komt. En dat laatste, dat is nagenoeg een zekerheid. Bekijk meer beeld in de fotospecial.