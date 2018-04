Maserati Quattroporte ook als diesel

Door: BV

Hij is er nog niet, maar omdat de Italianen in Frankfurt eigenlijk alleen met een speciale editie naar de aandacht van de pers konden dingen, is hij nu al aankondigd: er komt een Quattroporte diesel.

De Quattroporte krijgt dezelfde 3-liter zescilinder die door het in Turijn gevestigde VM Motori is ontwikkeld als de Ghibli. Terwijl z'n kleinere broer aan die centrale steeds 275pk en 600Nm onttrekt, krijgt de klant van de Quattoporte de keuze.

Erg veel onderscheid maakt Maserati niet. Een eerste vermogensversie houdt 250pk achter dehand, terwijl de krachtigste aftikt op het niveau van z'n kleinere broer. De homologatie is nog niet helemaal rond, dus met details wordt spaarzaam omgesprongen. Alleen de sprinttijd van de krachtigste versie kon ervan af: 6,4 seconden. Slecht een tiende trager dan de Ghibli.

Om ervoor te zorgen dat de Quattroporte ook een beetje dramatisch blijft klinken, wordt uitlaatlijn voorzien van gestuurde kleppen. Veel uiterlijke verschillen met de benzinedrinkende Quattroportes verwachten we niet. Die kan je nog steeds bekijken in de fotospecial.