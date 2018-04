Niet wat het lijkt: Hummer HX

Door: BV

In 2010 had General Motors er genoeg van en draaide het de geldkraan voor Hummer definitief dicht. De Hummer H1 kwam al terug en nu is er deze Hummer HX. Met een lengte van 3,10m en een breedte van 1,48m ongetwijfeld de meest compacte vierwieler die ooit die naam droeg. En het is ook de meest CO2-vriendelijke, want het model heeft niet eens een uitlaat.

Batterijen stuwen het stoere kleintje naar een topsnelheid van 40km/u en verder dan 60km geraak je niet zonder oplaadbeurt. Wie nu denkt dat het om een veredeld golfkarretje gaat, raakt doel. Erg goedkoop is het ook niet. Het kost bijna € 19.000. Maar dan kan je wel zeggen dat je een nieuwe Hummer in de garage hebt staan. Met zetelverwarming en verstelbare stuurkolom nog wel. Of de producent aan GM toestemming gevraagd heeft voor het gebruik van de naam, konden we niet achterhalen. Beelden hebben we wel - in de fotospecial natuurlijk.