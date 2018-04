Over Porsche, BMW en Volkswagen

Door: AUTO55

Porsche trakteert de Macan bij de lancering ervan op twee door benzine gevoede zescilinders: een 3-liter voor de Macan en een 3,6l voor de Macan Turbo. Achteraf volgen in principe enkele viercilinders voor zowel diesel- als benzinerijders. De Macan is een hoogpotige op basis van de Audi Q5 die volgende maand op de LA Auto Show zal worden voorgesteld.

Ondertussen laat BMW-vertegenwoordiger Bernhard Ederer weten dat we niet te veel hoeven te hopen op een M-versie van de X4. De man beweert dat zo'n model geen schijn van kans maakt bij het beoogde doelpubliek, omdat die toch massaal voor een X6 M zouden opteren. Die liet zich onlangs nog in sportkledij hijsen.

En dan schakelen we over naar Wolfsburg, van waaruit VW's hoofd van onderzoek en ontwikkeling Hans-Jakob Neusser te kennen geeft dat de opvolger van de Phaeton niet lang op zich zal laten wachten. Waar en wanneer de ontluiking precies plaats zal hebben kon hij niet verklappen. Wel gaf hij mee dat de plannen voor een reeks budgetmodellen 'aan het vorderen zijn'. De ontwikkeling ervan zou voor een deel buitenshuis gebeuren, mogelijk in China bij SAIC Shanghai Automotive Industry Corporation waar men al instaat voor de bouw van de voor de thuismarkt bestempelde Santana (zie foto).