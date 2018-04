Binnenkijken in het Lamborghini-Museum

Door: AUTO55

Wie zich niet meteen geroepen voelt om ervoor naar het Italiaanse Sant'Agata Bolognose af te zakken, kan tegenwoordig online genieten van al het lekkers dat in de 1.500m² grote toonzaal van het Lamborghini-museum uitgestald staat. Het merk heeft het immers mogelijk gemaakt om de virtuele toer op te gaan, en dit dankzij een innovatieve technologie die is afgeleid van Google Street View. De kijker krijgt op die manier productiewagens als de Miura, Countach, Diablo, Murciélago en Reventòn voorgeschoteld. Maar ook de Estoque en de Sesto Elemento komen in beeld - modellen die exclusief zijn voorbehouden aan het museum.

Uiteraard staan er ook enkele limited editions, markante prototypen en raceauto's te blinken. En wat het concept extra bijzonder maakt, is het feit je in sommige modellen ook daadwerkelijk achter het stuur kan 'kruipen'. De virtuele bezichtiging is via PC, tablet en smartphone beschikbaar en daarnaast is er een app ontwikkeld, ondersteund voor iOS- en Android besturingssystemen. Gewoon 'museo lamborghini' intikken in Google Maps - of hier klikken voor een voorsmaakje.