Door: AUTO55

De in India gebouwde Pixo, die in 2009 de verkoop in ging en Suzuki in licht gewijzigde vorm als Alto aanprijst, zal zijn levensduur niet laten verlengen. Nissan heeft beslist om geen nieuwe bestellingen meer op te nemen en het model zo te laten doodbloeden. Een opvolger van de Alto staat echter wel op de planning. Die wordt anno 2015 op de internationale markten verwacht.