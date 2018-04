Over Fisker, Honda en AMG

Door: AUTO55

Fisker heeft dit voorjaar de deuren moeten sluiten. Maar er lijkt een nieuwe koper te zijn opgedoken om de schulden af te lossen en het bedrijf nieuw leven in te blazen. Zo meldde Reuters vannacht. En het is Richard Li, de zoon van Azië´s rijkste man, die in de laatste fase van de onderhandelingen verwikkeld zou zijn. De uit Hong Kong afkomstige Li is geen onbekende voor Fisker. Hij investeerde immers eerder al in de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto´s. Details werden nog niet verkondigd, maar Fisker lijkt wel gered te zijn. Al valt nog af ta wachten of er na vijftien productieloze maanden snel schot in de zaak zal komen.

Ondertussen gonst het gerucht dat Honda de stekker uit zowel de Insight als de door ons fel gesmaakte CR-Z wil trekken. Beide modellen zouden niet voldoende verkopen en dat steekt bij de Japanners. Van opvolging is wel sprake.

En we sluiten af in Duitsland. AMG-chef Tobias Moers liet uitschijnen dat er volgend jaar een nog snellere variant van de Mercedes CLA 45 AMG zal worden opgevoerd, gebaseerd op de onlangs onthulde Racing Series. Dat impliceert dat de tweeliter turbomotor, nu 360pk sterk, nog meer vermogen in petto heeft. 2014 wordt hoe dan ook een belangrijk jaar voor de huistuner, zo wordt gezegd.