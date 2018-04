BMW 1 Coupé en Cabrio op laatste benen

Door: AUTO55

Sinds de komst van de 4-reeks heeft iedereen het wel begrepen: binnenkort gaan alle coupés en cabrio's onder BMW-vlag als een even nummer door het leven. Dat wil onder meer zeggen dat de toekomstige tweedeursversies van de 1-reeks een stapje hoger klimmen op de cijferbalk - auto's waar we binnen afzienbare tijd nog meer details en uiteraard foto's van verwachten. Maar wat dan met de huidige 1 Coupé en Cabrio? Wel dan, beide modellen zullen uit de toonzalen verdwijnen eens de stock is uitgeput, aangezien BMW de productie ervan heeft stopgezet. In juni van dit jaar rolde de 1 Cabrio voor het laatst van de band; in augustus werd het einde van de Coupé ingeluid.