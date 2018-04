Aeromobil kan rijden en vliegen

Door: BV

Het lijkt er stilaan op dat we op Auto55.be een aparte rubriek over vliegende auto's kunnen aanmaken. De jongste tijd zijn er immers behoorlijk wat alternatieven die de mobiliteitsdroom die bijna net zo oud is als de auto of het vliegtuig zelf, weer op de kaart zetten. De Terrafugia uit de VS en de PAL-V uit Nederland hebben we al achter de kiezen, en nu komt Slovenië ook nog met een alternatief op de proppen. Dat is deze Aeromobil V2.5.

Net als de creaties in bovenstaande paragraaf zal de Aeromobil beter zijn in vliegen dan in rijden. Z'n 100pk sterke Rotax-motor kan in de lucht een snelheid van 200km/u garanderen door de achteraan gemonteerde propellor aan te drijven, maar op de weg zal het gevaarte hooguit 100km/u halen, meegesleurd door de voorwielen.

De afmetingen zijn niet min, want hoewel Aeromobil slechts een breedte van 1,6m (in rijdende toestand) opgeeft, is het model tegelijk ook nog eens dik 6m lang. Dat komt natuurlijk omdat de staart voor stabiliteit moet zorgen en ook de vleugels meegesleurd moeten worden. Die klappen bij de Aeromobil V2.5 overigens gewoon open om een spanwijdte van 8,1m te krijgen.

Best straf allemaal als je weet dat het eindproduct hooguit 450kg mag wegen. Er wordt dan ook nagenoeg uitsluitend gebruik gemaakt van carbon en composietmateriaal. De beelden kwamen nog uit een computer gerold, maar er is reeds een functionerend prototype. Het bedrijf hoopt nu voldoende investeerders aan te trekken om het product door te ontwikkelen voor een (waarschijnlijk beperkte) serieproductie. Beeld vind je hier.