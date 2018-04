Alfa 4C doet de Nurburgring in 08:04

Door: BV

Alfa Romeo loopt al enkele weken te pochen met een rondetijd van 8:04 voor de inmiddels al twee jaar in staat van lancering verkerende 4C. Maar er zijn nu pas plaatjes verschenen van de grotendeels uit koolstofvezel vervaardigde tweezitter met middenmotor terwijl die door de groene hel dendert.

Autoconstructeurs laten je al te graag geloven dat een schitterende rondetijd over de Nordschleife garant staat voor uitstekende senstaties achter het stuur, terwijl deze redactie absoluut niet dezelfde mening is toegedaan. Maar het is natuurlijk wel een graadmeter voor de prestaties. Het zal dus wel wat betekenen dat de 4C net zo snel als een Audi R8, met meer dan dubbel zo veel cilinderinhoud en exact twee keer het aantal cilinders, van start- naar eindmeet rijdt. De 4C is ook meteen de snelste viercilinder ooit én de snelste auto met minder dan 250pk om het rondje te rijden. In theorie tenminste, want de 1.7l turbo viercilinder tikt af op 240pk. Maar bij Italianen weet je nooit of er niet per ongeluk wat met de motorelektronica gerommeld is. En hoewel iedereen al lang wist hoe de 4C eruit zou zijn, kleeft het model toch vol zwarte tape. Toevallig worden daardoor een hoop koetswerknaden gedicht. Maar wat voor invloed dat heeft op de tijd?

De aanwezigheid van optionele banden, in plaats van de standaardrubbers, geven de Italianen toe. Voor de rest betreft het een compleet standaardmodel dat door Norschleife-expert Horst von Saurma over de bijna 22km lange omloop werd gestuurd. Enkele plaatjes daarvan hebben we verzameld in de fotospecial.