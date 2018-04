Hete Peugeot 308 in de pijplijn

Door: AUTO55

De op het salon van Frankfurt en onder de noemer 308 R voorgestelde stijlstudie nadert de productiefase. Dat wil zeggen dat de inmiddels door ons uitgeprobeerde VW Golf GTI er binnenkort een geduchte tegenstander bij krijgt.

Kracht zal de Fransman puren uit een 1.6 THP benzinemotor die ook de RCZ R op vermogen en koppel trakteert. De centrale is 270pk (6.000tr/min) en 330Nm sterk (1.900-5.500tr/min) en werkt in op de voorwielen via een handgeschakelde zesversnellingsbak. Om zijn potentieel optimaal te benutten zal de voortrein worden uitgerust met een Torsen-differentieel met beperkte slip. Peugeot claimt een gemiddelde dorst van 6,3l/100km en 145g/km op de CO2-emissieschaal, zonder evenwel dieper in te gaan op de acceleratiecijfers.