Nieuwe Land Rovers heten allemaal Discovery

Door: BV

Land Rover heeft het label Range Rover al met succes omgedoopt van een modelnaam naar een heus submerk met een eigen imago. Dat telt momenteel drie modellen - de Range Rover, Range Rover Sport en Range Rover Evoque. En die smaken allen fris - want geen enkel is al meer dan drie jaar op de markt. De strategie heeft de Britten geen windeieren gelegd, en daarom wil het bedrijf de stunt nog eens overdoen met de meer functionele broertjes uit het gamma.

Land Rover telt met de Freelander, Defender en Discovery drie modellen die meer functionele dan stilistische ambities koesteren. Ten minste twee daarvan wil het bedrijf in de toekomst aan de man brengen als Discovery. Uiteraard gaat het dan om het nu reeds onder die naam gekende model, naast de opvolger van de actuele Freelander. Die wordt blijft gebaseerd op een stalen onderstel, wordt wat groter en krijgt (al dan niet optioneel) ruimte voor zeven inzittenden om z'n veelzijdige karakter te onderlijnen. En het model blijft absoluut bedoeld voor offroadgebruik. Dat kenmerk wordt - als de marketingjongens hun zin krijgen - in het Discovery-label ingebakken.

En wat met de Defender? Wel, die laat het bedrijf tot nader order ongemoeid. De Defender is het heilige huis van Land Rover en de erg trouwe klantenbasis waakt duidelijk over de integriteit ervan. Land Rover presenteerde met de DC100 al een concept voor een opvolger voor het model - volgestouwd met elektronica en verpakt in een trendy jas - en moest na overweldigende negatieve reacties het project terug naar af sturen. Een opvolger voor dat icoon bedenken levert de productplanners er nogal wat kopzorgen op en aan de naam gaan rommelen staat dan ook niet op hun prioriteitenlijst.