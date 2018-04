Beetje anders, beetje zuiniger: Land Rover Discovery

Door: BV

Land Rover had het de afgelopen tijd te druk met de Evoque, Range Rover en Range Rover Sport, om ook nog eens een opvolger voor de inmiddels toch al 10 jaar oude Discovery uit de hoed te toveren. Maar enkele kleinere updates kunnen er wel van af.

Land Rover presenteerde de derde generatie van de Discovery in 2004. En een eerste opfrisbeurt dateert al van 2008. Een jaar later vervingen de Britten de 3 op de kofferklep van het model door een 4 ter indicatie van een generatiewissel. Onderhuids was het model toen erg grondig aangepakt, maar voor de koets wijzigde er geen enkel paneel. Eigenlijk is het traditie voor het merk. Dat hield ook de tweede generatie Discovery liefst 15 jaar in productie. Dat model onderging z'n laatste opfrisbeurt in 2002.

De belangrijkste nieuwigheid is ditmaal de introductie van een start/stop-systeem op de drieliter V6 dieselmotor, gepaard aan een achttrapsautomaat. Die is daardoor wat CO2-vriendelijker, met een emissiecijfer van 213gr/km (voorheen 230gr/km). Met z'n 256pk en 600Nm sprint het ruim 2,5 ton wegende model nog steeds naar 60Mph (96km/u) in 8,8 seconden. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld bij 180km/u.

De veiligheidsuitrusting werd eveneens gespekt. Zo is er nu dodehoekwaarschuwing, houdt de boordelektronica je op de hoogte van hoe diep het water is waar je doorrijdt en houden sensoren en camera's ook dwarsverkeer in de gaten. Wie doof is voor exta veiligheidsuitrusting is dat misschien niet voor een betere stereo. Een Meridian geluidsinstallatie met 17 luidsprekers en een totaal vermogen van 825 doet z'n intrede in de optielijst.

Uiterlijke aanpassingen zijn er ook. Velgen en enkele koetswerktinten zijn nieuw, de grille, voorbumper en lichtunits zijn een beetje gewijzigd en de letters op de motorkap spellen voortaan ‘DISCOVERY' en niet langer de merknaam. Bekijk het gerust allemaal even in de fotospecial.