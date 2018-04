Rolls-Royce Wraith Cabriolet is er in 2015

Door: REDACTIE

Over de komst van extra modellen van luxefabrikant Rolls-Royce wordt regelmatig gespeculeerd. Niet in het minst door de autobouwer zelf, die z'n volume wil opdrijven en de gemiddelde leeftijd van z'n klanten omlaag wil halen. De eerste indicaties bij de nieuwe Rolls Royce Wraith, een product dat met het oog op bovenstaande objectieven is ontwikkeld, wijzen in de richting van een geslaagde missie. Dat betekent dat de Britten en de Duitse bewindvoerders het momentum willen aanhouden. Logisch dus dat een dakloze variant van de Wraith niet langer uitsluitend over de tong gaat in de wandelgangen. Ook Rolls-Royce-baas Müller-Ötvös spreekt nu openlijk over de tweede koetswerkvariant. In 2015 mogen we die verwachten.

Technische specificaties geeft het bedrijf zelf nog niet vrij, maar we kunnen wel in heuse Ninja-stijl al een paar open deuren intrappen. Natuurlijk krijgt de dakloze editie dezelfde 6,6l grote V12 als de gesloten editie. Goed voor 630pk en 800Nm trekkracht. De dakconstructie zal meer wegen dan die van de gesloten variant, dus het lijkt een veilige assumptie dat de sprinttijd van 4,6 seconden, neergezet door de Coupé, te ambitieus is. En tenslotte kunnen we u ook nog het evidente feit voorschotelen dat de Wraith Drophead Coupé meer zal kosten dan de gesloten editie.

Voor foto's is het nog veel te vroeg, maar de Wraith is natuurlijk wel present in onze beeldrubriek. Daar de plaatjes van bekijken kan hier.