Cabrio Rolls Royce Wraith in de sterren

Door: BV

Bij Rolls Royce geen ordinaire naam als ‘Cabrio' of ‘Convertible', maar ‘Drophead Coupe'. Er is er al een van de Phantom en de grote baas van het merk, de Duitser Torsten Muller-Otvos, heeft nu ook aangegeven dat de Wraith op de scalpeerlijst staat. Het lijnenspel van de krachtigste Rolls uit de geschiedenis, leent zich bij uitstek voor een dakloze editie. Geruchten over de komst van een SUV - zoals bij Bentley - werden door de topman formeel ontkend.

De onderneming denkt wel na over aflossing voor de inmiddels 10 jaar oude Phantom, maar op dergelijk model is het nog ten minste drie jaar wachten. Met elektrische auto's experimenteerde het bedrijf al, en Muller-Otvos wou wel kwijt dat een plug-in-hybride van de volgende Phantom absoluut tot de mogelijkheden behoort. Het is immers niet ondenkbaar dat sommige steden in de toekomst het rijden op verbrandingsmotoren geheel bannen uit hun stadscentra. Hoe de Wraith Drophead Coupé eruit zal zien, is nog onbekend, maar beeld van de gesloten editie is er natuurlijk in de fotospecial.