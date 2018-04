Ford F-100 Snakebit, met de groeten van Gene Simmons

Door: AUTO55

Op het SEMA-gebeuren in Las Vegas onthulde Ford deze F-100 Snakebit, een onvervalste hot rod pick-up uit 1956 aangepast in samenspraak met KISS-bassist Gene Simmons en diens acterende vrouw Shannon Tweed. Hoewel de klassieke uitstraling ervan behouden bleef, heeft deze F-100 nog weinig met het origineel gemeen. De wielbasis is met zo'n 12cm toegenomen en het koetswerk werd behoorlijk uitgeklopt. Voor de frontpartij liet men zich op de Shelby Mustang inspireren.

Onderhuids ligt een 5.4l V8 te ronken, gekoppeld aan een manuele zesbak en bijgestaan door een supercharger geleverd door Fords raceafdeling. Het blok dumpt maar liefst 550pk op de achterste 20-duimers. Om het gebrul van de achtcilinder optimaal weer te geven werd een forse sportuilaat gemonteerd.

Aan de binnenzijde is het vooral tweekleurig leder wat de klok slaagt. Zowel de zitbank als de deurpanelen en het dashboard zijn er volledig in gewikkeld. Het gehele interieur werd overigens met de hand aangepakt.

De unieke creatie gaat volgend jaar onder de hamer en de opbrengst zal integraal op de rekening van een kinderziekenhuis worden gestort.