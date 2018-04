Hier is de nieuwe Mini!

Door: AUTO55

Enkele uren voor de officiële voorstelling zijn hier de eerste (gelekte) plaatjes van de gloednieuwe en reeds enige tijd aangekondigde Mini modeljaar 2014. Een stijlbreuk is het niet geworden, eerder een evolutie van het bestaande concept. De auto op de foto's betreft weliswaar een snelle Cooper S-versie.

Bij de lancering zal de Mini met een 115pk en 269Nm koppel producerende 1.5l common-rail dieselmotor te koop worden aangeboden, alsook met een door benzine gevoede driecilindercentrale met evenveel inhoud die 134pk en 220Nm sterk is. De trekkracht zal al ter beschikking zijn vanaf 1.250t/min, wat goed nieuws is voor wie vies is van de handbediende zesbak die Mini eraan paart. Een automaat met evenveel verzetten behoort ook tot de mogelijkheden.

De Cooper S recht krijgt op een tweeliter viercilinder die 190pk en 280Nm opwekt. Wie nog steeds hunkert naar de heerlijk klinkende compressormotor en het mechanische differentieel dat van de eerste generatie zo'n leuke auto maakte, is er bij voorbaat aan voor de moeite. Mini zal uitgebreid gebruik maken van de remschijven om vermogen en trekkracht met elektronische hand onder controle te houden. Het gaat ver, want Mini's met navigatiesysteem zullen nu zelfs ‘anticiperen' op een terugschakelactie als er een bocht aankomt. Meer info en kwalitatiever fotomateriaal volgt.

Update: Intussen is er een pak meer beeld en info beschikbaar. Gewoon hier klikken.