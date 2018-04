Compacte Honda-SUV luistert naar Vezel

Door: AUTO55

Op de patenttekeningen van Honda's antwoord op de Opel Mokka, Peugeot 2008 en - vooral - de Nissan Juke, hebben we je reeds getrakteerd. Dus is het nu tijd voor het echte werk. De Japanners blijven karig met informatie betreffende de Vezel - ze hebben het over een 'urban SUV' - maar men liet wel al uitschijnen dat de crosser in 2015 op de Europese markten zal verschijnen. In Japan hebben ze uiteraard iets meer geluk en zal de Vezel vroeger kunnen worden besteld. Met onder de motorkap een 1.5l op benzine, al dan niet gekoppeld aan een elektrische krachtbron. Foto's van de Honda Vezel kan je hier raadplegen.