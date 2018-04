Honda NSX komt ook als Roadster

Door: BV

Er zijn zo van die auto's die de tongen losmaken, ook al valt er weinig echt nieuws te melden. De Porsche 918 Spyder bijvoorbeeld. Daarover is zo veel verschenen dat nauwelijks nog duidelijk was wanneer het model nu exact gelanceerd werd. En de Honda NSX-opvolger gaat dezelfde richting uit. Honda is al sinds 2006 (!!) aan het plagen voor de nieuwe generatie die in 2015 eindelijk realiteit moet zijn. De jongste concept car van het Japanse bedrijf is inmiddels een jaar oud. Dat de sportwagen een V6 krijgt die wordt bijgestaan door drie elektromotoren, weten we inmiddels. Er moest dus wat anders gevonden worden om over te speculeren.

De koetswerkvorm? Wel, hoe de gesloten tweezitter eruit komt te zien, lijkt nu wel vast te liggen. Honda heeft er zelfs al een raceversie op gebaseerd. Maar of er ook een open variant komt? Daarover is het laatste woord nog niet gezegd. Honda heeft op het Autosalon van Tokio alvast gezegd dat een roadster deel uitmaakt van het modelprogramma. Die hoef je van meet af aan niet te verwachten. En welke vorm zo'n roadster dan wel aanneemt? In elk geval géén Targa. En wellicht ook geen variant met een stalen klapdak. Wat overblijft is klein stoffen dakje, zoals onder meer de Audi R8 Spider heeft. Beeld is er nog niet van, maar de laatste - gesloten - concept is wel te bewonderen in de fotospecial.