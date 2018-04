Wiesmann gaat door na faillissement

Door: BV

Er gingen dit jaar al wat nicheconstructeurs op de fles. De jongste was Fisker, dat zich evenwel opmaakt voor een doorstart. En ook het Duitse Wiesmann, dat sinds augustus in erg zwaar weer verkeert, maakt zich klaar voor een herstart. Het bedrijf heeft bij de rechtbank het verzoek ingediend om de insolventieprocedure - wat bij ons de ‘bescherming tegen schuldeisers' heet - stop te zetten. Op 16 december volgt dan een meeting met partijen die van de constructeurs van sportwagens met BMW-hart nog geld moeten ontvangen en eigenlijk gaat het bedrijf ervan uit dat dan alle partijen weer van de baan zijn. De argumentatie voor de rechtbank onthult dat oorzaak voor het faillisement is weggenomen. Dat betekent eigenlijk dat het bedrijf een stapel vers geld gevonden heeft.

Wanneer de productie van de MF5, die gebruik maakt van de tiencilinder benzinemotor van de vorige BMW M5 weer van start gaat, is nog niet bekend.