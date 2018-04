Fiat investeert € 9 miljard in nieuwe modellen

Door: BV

Het gaat niet goed met Fiat. De ganse groep, die onder meer ook Maserati, Lancia en Alfa Romeo omvat, zag z'n verkoopsvolume tussen 2009 en 2012 met maar liefst een derde afnemen. De jongste tijd ligt de verkoop zelfs maar op de heft van wat het bedrijf in 2009 wist te realiseren. Grote baas Sergio Marchionne zette de lanceringen van nieuwe modellen op een erg laag pitje, waardoor de volumemerken Fiat en Alfa Romeo het inmiddels moeten stellen met een uitgekleed aanbod dat nauwelijks recente middenklassers kent. De Italiaanse autobouwer maakt dan ook verlies. Het bedrijf brandt door € 1 miljard per jaar.

Een nieuw investeringsprogramma, dat volgens persagentschap Bloomberg € 9 miljard zal kosten, moet daar verandering in brengen. Bij Fiat wordt het gamma herschikt in twee groepen. Er komen functionele producten die allemaal in de lijn van de Panda zullen liggen (de Punto zou naar verluid verdwijnen, maar officiële bevestiging is er vanzelfsprekend niet) en trendy producten die allemaal de stijl en benaming van de 500 zullen volgen. Bij Alfa Romeo wordt in de eerste plaats werk gemaakt van nieuwe middenklassers en een SUV. Het productoffensief moet ten laatste over drie jaar z'n vruchten beginnen afwerpen.