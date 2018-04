Renault Megane CC krijgt familiesmoel

Door: BV

In navolging van de Mégane Hatchback, de Grantour en de Coupé is nu ook de Coupé-Cabriolet - nog steeds met stalen (of grotendeels glazen) klapdak - voorzien van het jongste Renault-front. Over een maand, tijdens het Autosalon van Brussel, volgt het showdebuut.

De jongste stijltaal van Renault is herkenbaar aan de scherper aangesneden koplampen, de groot uitgevallen mistlamphuizen en een vaste stek vor de LED-dagrijverlichting. Het zijn stuk voor stuk ideeën van Renaults hoofddesigner Laurens van den Acker, die ze al bedacht in 2009, in eerste instantie voor de Clio IV.

R-Link

Naast de esthetische aanpassingen noteren we ook de aanwezigheid van R-Link. Dat multimediasysteem heeft nu ook z'n weg gevonden naar de CC. Het heeft functies die te bedienen zijn via een 7" aanraakscherm of een multifunctionele joystick op de middenconsole.

Beeld van de vernieuwde Renault Mégane CC is er in deze fotospecial.