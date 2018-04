Dit is de nieuwe Mercedes C!

Door: BV

Op 16 december trekt Mercedes het doek van de nieuwe C-Klasse. Maar wij hebben hem nu al. De nieuweling wordt groter, zuiniger én lichter dan z'n voorganger. De andere spelers in het premiumsegment krijgen alvast de krop in de keel.

Nieuwe bodemplaat

Mercedes zet het model op een nieuwe bodemplaat die 8cm langer is (voor een totale wielbasis van 2,84m) en bredere sporen heeft. De ophangingsstructuur heeft vooraan vier geleidingsarmen terwijl er achteraan nog een extra arm wordt ingeschakeld om de wielgeleiding te verzekeren. Veren zijn standaard, maar wie ervoor bijbetaald kan rondom ook luchtophanging krijgen. Een primeur voor het segment. 4Matic vierwielaandrijving wordt een optie.

De koets wordt in het totaal 4,69m lang, wat betekent dat er 10cm bijkomt. Het gros daarvan komt de inzittenden ten goede. Vooral achteraan gaat de knieruimte erop vooruit. In de strijd om zo veel mogelijk kilo's te elimineren is nagenoeg de helft van de koetswerkpanelen uitgevoerd in aluminium. Samen met een slankere structuur levert dat - afhankelijk van de versie - een gewichtsbesparing tot wel 100kg.

Motoren

Wie de C wil met een benzinemotor, krijgt in eerste instantie een 1.6l met turbo die 157pk (C180) en 250Nm opwekt. Daarboven vinden we een tweeliter met 186pk en 300Nm (C200). Krachtiger motoren worden later aan het aanbod toegevoegd. De topper wordt een 330pk sterke zescilinder, de AMG-variant buiten beschouwing gelaten.

De dieselrijder krijgt steevast een 2,2 liter aangesmeerd. 170pk en 400Nm sterk in de C220, die vooral zuinigheid als z'n voornaamste troef kan uitspelen. De eenheid verbruikt niet meer dan 4 liter. Net als het benzinegamma, zal ook het aanbod motoren op zware brandstof verder uitwaaieren. We voorzien zowel versies met een meer bescheiden vermogen als varianten die meer paarden aan de teugels houden.

Nagenoeg elke motor is standaard gekoppeld aan een handbediende zesbak die tegen betaling kan ingeruild worden voor een zeventrapsautomaat.

Vormgeving

De designers van Mercedes zijn de mosterd duidelijk bij de S-Klasse gaan halen. Het smoelwerk en de kont, waarin steeds lichtunits met LED-lijnen zijn verwerkt, zijn er erg duidelijk op gebaseerd. En eigenlijk kan je hetzelfde zeggen van de aflopende vouwlijn op de flanken, al verwijst die eveneens handig naar de kleinere modellen (zeg maar CLA) van het merk. Op die manier lijmt de nieuwe C het gamma mooi samen.

De exacte stijl heeft de klant zelf in de hand. Net als bij de uitgaande generatie kan hij kiezen tussen een klassieke neus (Exclusive) waarop fier een ster pronkt, of een meer dynamisch vormgegeven geheel waarbij het merklogo een plaats in de grille inneemt (Avantgarde). De bumperschilden, zijschorten en zelfs de achterbumper (al dan niet met valse luchtdoorstroomopeningen) doen vrolijk mee.

Aan de binnenzijde vinden we een compleet nieuwe boordplank met een centraal opgesteld scherm dat niet ingewerkt is, maar tegen het dashboard aanleunt. Dat had Mercedes eerder al verklapt, en we kennen het principe uit de A- en B-Klasse en de CLA. Het is niet aanraakgevoelig, maar de Duitsers introduceren wel een touchpad dat de bediening ervan moet vereenvoudigen.

Ook hier beïnvloedt je voorkeur het eindresultaat, en we hebben het niet alleen over de materiaalkeuze van de sierlijsten en de kleur van het leder. Sportievere versies krijgen aangepaste wijzerplaten, een andere afwerking van de ronde verluchtingsroosters en een onderaan afgeplat stuurtje. Een analoog klokje, dat is dan weer overal van de partij.