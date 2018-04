GM helpt aandeel PSA Peugeot Citroen de dieperik in

Door: BV

Vorige week raakte al bekend dat General Motors, in een stortvloed van strategische koersaanpassingen die ook de stopzetting van het merk Chevrolet in Europa en het einde van de Australische productie-activiteiten omvatte, z'n aandeel van 7% in PSA Peugeot Citroën van de hand zou doen.

De Amerikanen hadden in maart 2012 € 320 miljoen betaald voor het aandelenpakket, als onderdeel van een alliantie tussen beide groepen. De ambities bleken evenwel te ambitieus. GM kreeg van een privaten investeringsgroep nu € 250 miljoen voor in het totaal 24.839.429 PSA-aandelen. General Motors schrijft er dus behoorlijk wat verlies mee op de balans.

De transactie zette ook gevoelige druk op het PSA-aandeel dat in één keer 12% omlaag ging tot € 9,34. In het totaal verloor het aandeel afgelopen week 22% van z'n waarde.

Donfeng en de Franse staat

PSA is wanhopig op zoek naar extra geld om de crisis te boven te komen. De versoepeling van een handelsembargo met Iran is alvast goed nieuws. Daarenboven keurde de directie reeds een plan goed om zowel de Franse staat als een externe partner telkens een aandeel van 20% in het bedrijf te geven in ruil voor € 1,5 miljard. Er wordt naarstig onderhandeld met het Chinese Dongfeng, maar een akkoord wordt pas tijdens het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht.