Holden blijft, in naam alleen

Door: BV

General Motors is z'n strategische kaarten aan het herschikken. Enkele jaren geleden was het bedrijf op een haar na failliet en moest de Amerikaanse staat ingrijpen om een sociaal bloedbad te vermijden. GM heeft de overheid inmiddels weer uitgekocht en dat is de stortvloed aan ingrijpende beslissingen, nu geen verantwoording aan het Amerikaanse Congress meer moet afgelegd worden, aan te zien.

De afgelopen weken werd aangekondigd dat Chevrolet het na 2015 voor bekeken houdt op de Europese markt, dat het aandeel dat GM vorig jaar nog nam in PSA Peugeot Citroën weer van de hand wordt gedaan en dat alle Australische fabrieken van dochteronderneming Holden dichtgaan.

Nu preciseert GM dat het Australische Holden blijft bestaan, zij het uitsluitend als merknaam. Het bedrijf heeft al een hoop omgekitte Amerikaanse en Europese modellen (voornamelijk van Chevrolet) in de catalogus en zal op die manier blijven opereren. Wat verdwijnt zijn de specifieke producten. En laat dat net die modellen zijn die Holden z'n typisch Australische imago opleverden. Het gaat onder meer over achterwielaangedreven grote sedans en breaks, waaronder de Commodore en de pick-up-afgeleide.