Politie van Dubai geeft zichzelf McLaren MP4 12C cadeau

Door: BV

Het is pakjestijd en als iemand anders je niet op een cadeautje trakteert, moet je jezelf misschien iets gunnen. Dat moet ook de politie van Dubai gedacht hebben, toen ze een McLaren MP4-12C bestelden. Die is nog steeds 625pk en 600Nm sterk, haalt 329km/u en doet de sprint vanuit stilstand naar 100km/u in 3,3 seconden en mag dus met recht de titel ‘Super Patrol Car' dragen. Of dat soort van excessen nu echt nodig is? Wel, waarschijnlijk vindt de arm der wet van het emiraat dat ze zich nog ingehouden hebben. De heren hebben immers ook al een Bugatti Veyron met zwaailichten. De McLaren kost in het totaal zoveel als een grondige onderhoudsbeurt van dat speeltje.